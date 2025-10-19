الخارجية العراقية ترد رسميًا بشأن اتهام مستشارة في الوزارة بالسرقة

مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، تشكيل لجنة تحقيق متخصصة للنظر في الاتهامات الموجهة إلى إحدى مستشاراتها في السفارة العراقية لدى الأردن، بعد أن اتُهمت بسرقة مقتنيات من فندق "فيرمونت" في العاصمة عمّان.

وأكدت الوزارة في بيان أنها تتعامل مع القضية بأقصى درجات المهنية والشفافية، مشيرة إلى أن التحقيق يُجرى وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها، وأن نتائجه ستُعلن فور استكماله.

وأعربت الخارجية عن أسفها لتداول وتسريب وثائق رسمية داخلية من إحدى البعثات العراقية، مؤكدة أنها بدأت باتخاذ إجراءات لمحاسبة المتسببين في هذا التسريب، ومجددة التزامها بقيم النزاهة والانضباط وحماية سمعة الدبلوماسية العراقية.

في المقابل، نفت المستشارة زينب عكلة، في تصريحات متلفزة، صحة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن مقتنياتها الشخصية قد سُرقت من غرفتها، وأن المناشف التي تمت مصادرتها تخصها شخصياً وليست من ممتلكات الفندق.

وأثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والدبلوماسية، وسط دعوات إلى كشف ملابسات الحادثة بشكل شفاف للحفاظ على صورة العراق وسمعة بعثاته في الخارج.