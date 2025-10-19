وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس وصول وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية إلى القاهرة مساء اليوم الأحد.

وقالت المقاومة في بيان له، إن الوفد جاء لمتابعة تنفيذ اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.

وكانت أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم منع دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة وإغلاق جميع المعابر.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ عمليات جوية لاستهداف العديد من الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال خلال بيان له اليوم الأحد، "بدأنا ضربات على أهداف تابعة لحماس في جنوب غزة ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار اليوم".

ومن جانبه، أكد مراسل قناة الجزيرة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء اليوم الأحد، مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية كثيفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات في غزة ردًا على "خرق" حركة حماس للاتفاق، وفق زعمها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش هاجم 20 هدفًا في أنحاء قطاع غزة بعد الحدث الأمني في رفح جنوبي القطاع.