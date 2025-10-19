إعلان

ترامب يهاجم نظيره الكولومبي:"هو زعيم تجارة المخدرات"

كتب : مصراوي

06:17 م 19/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال منشور له على منصة "تروث سوشيال" اليوم الأحد نظيره الكولومبي جوستافو بيترو، متهمة بالاتجار في المخدرات.

وقال ترامب عبر منشورة:"الرئيس الكولومبي هو زعيم تجارة المخدرات غير المشروعة ويشجع بقوة الإنتاج الضخم للمخدرات، في الحقول الكبيرة والصغيرة، في جميع أنحاء كولومبيا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أصبحت أكبر شركة في كولومبيا، حتى الآن، ولا تفعل شركة بيترو شيئًا لوقفها، على الرغم من المدفوعات والإعانات واسعة النطاق من الولايات المتحدة والتي ليست أكثر من عملية احتيال طويلة الأمد من أمريكا".

وأكد ترامب أنه بداية من اليوم الأحد، لن يتم دفع هذه المدفوعات، أو أي شكل آخر من أشكال الدفع، أو الإعانات، إلى كولومبيا.

وأشار الرئيس الأمريكي "إلى أن الغرض من إنتاج هذا المخدرات هو بيع كميات هائلة إلى الولايات المتحدة، مما يسبب الموت والدمار والخراب".

وتابع ترامب "من الأفضل لبيترو، وهو زعيم منخفض التصنيف ولا يحظى بشعبية كبيرة، وله فم جديد تجاه أمريكا، أن يغلق ميادين القتل هذه على الفور، وإلا ستغلقها الولايات المتحدة أمامه، ولن يتم ذلك بشكل جيد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي جوستافو بيترو المخدرات كولومبيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان