ترامب يهاجم نظيره الكولومبي:"هو زعيم تجارة المخدرات"

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال منشور له على منصة "تروث سوشيال" اليوم الأحد نظيره الكولومبي جوستافو بيترو، متهمة بالاتجار في المخدرات.

وقال ترامب عبر منشورة:"الرئيس الكولومبي هو زعيم تجارة المخدرات غير المشروعة ويشجع بقوة الإنتاج الضخم للمخدرات، في الحقول الكبيرة والصغيرة، في جميع أنحاء كولومبيا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أصبحت أكبر شركة في كولومبيا، حتى الآن، ولا تفعل شركة بيترو شيئًا لوقفها، على الرغم من المدفوعات والإعانات واسعة النطاق من الولايات المتحدة والتي ليست أكثر من عملية احتيال طويلة الأمد من أمريكا".

وأكد ترامب أنه بداية من اليوم الأحد، لن يتم دفع هذه المدفوعات، أو أي شكل آخر من أشكال الدفع، أو الإعانات، إلى كولومبيا.

وأشار الرئيس الأمريكي "إلى أن الغرض من إنتاج هذا المخدرات هو بيع كميات هائلة إلى الولايات المتحدة، مما يسبب الموت والدمار والخراب".

وتابع ترامب "من الأفضل لبيترو، وهو زعيم منخفض التصنيف ولا يحظى بشعبية كبيرة، وله فم جديد تجاه أمريكا، أن يغلق ميادين القتل هذه على الفور، وإلا ستغلقها الولايات المتحدة أمامه، ولن يتم ذلك بشكل جيد".