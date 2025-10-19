استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي شرق جباليا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهد فلسطينيان وإصابة آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية للوكالة، إن فلسطينيين اثنين استُشهِدا وأُصيب آخرين في قصف طائرات الاحتلال شرق جباليا.

وذكرت "وفا"، أنه لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان، نظرًا لخطورة الوضع هناك، ولأنه يُصنف منطقة خطيرة.

ومن جانبها، أعلنت الصحة في غزة، 8 شهداء و3 مصابين جراء استهداف مباشر من الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت بارتفاع عدد الشهداء إلى 35 والمصابين إلى 146 بنيران الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه تم استخراج جثامين 414 شهيدا منذ وقف إطلاق النار.

وقالت الصحة، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 68 ألفا و159 والمصابين إلى 170 ألفا و203 جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023.

وقبل قليل، تجددت الغارات الإسرائيلية، على مناطق متفرقة في رفح وجباليا بقطاع غزة، وسط تبادل للاتهامات بين الاحتلال وحركة حماس بشأن "اختراق" اتفاق وقف إطلاق النار.