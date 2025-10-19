ابنة صدّام حسين تعلّق على الإفراج عن نجل القذافي في لبنان.. فماذا قالت؟

مصراوي

رحّبت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بقرار القضاء اللبناني بالإفراج عن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وواجه نجل القذافي اتهامات بإخفاء معلومات في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر.

واعتبرت رغد صدام، الإفراج عن هانيبال بداية إيجابية في اتجاه "لمّ الشمل" وبداية "صفحة جديدة" لليبيا وشعبها. وكتبت معلّقة على صورة نجل الرئيس الليبي الراحل نشرتها على حسابها بمنصة "إكس" "الحمدلله على سلامة الأخ الغالي هانيبال القذافي. نسأل الله أن تكتمل عودته إلى أرضه ووطنه في القريب العاجل، لتكون فاتحة خير وبركة عليه وأهله الكرام وبداية صفحة جديدة تحمل لم الشمل والخير لليبيا وشعبها الطيب".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، أفادت بأن القاضي زاهر حمادة المحقق العدلي في قضية اختفاء موسى الصدر، قرر الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع حظر مغادرته الأراضي اللبنانية لحين انتهاء القضية.

وفي أغسطس الماضي، قدّم فريق الدفاع عن نجل القذافي، طلبا رسميا لإخلاء سبيله بسبب ظروف احتجازه الممتدة منذ القبض عليه في عام 2015، دون صدور حكم نهائي بحقه حتى الآن.

ويتهم القضاء اللبناني، نجل الرئيس الليبي الراحل بإخفاء معلومات حول اختفاء موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارتهم إلى ليبيا عام 1978 بدعوة من والده معمر القذافي.

ورغم مرور نحو 50 عاما على الحادثة، لا تزال القضية من أكثر الملفات تعقيدا بين لبنان وليبيا، وسط اتهامات تاريخية للنظام الليبي الراحل بالتورط في اختفائهم.

ومنذ 2015، تقدمت جهات حقوقية ودبلوماسية عدّة بطلبات للإفراج عن هانيبال، معتبرة أن استمرار احتجازه دون حكم نهائي انتهاكا للإجراءات القانونية..