الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبًا عسكريًا واسعًا على طول الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء تدريب عسكري واسع اليوم وحتى الخميس المقبل في منطقة الجليل على طول الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الخميس: "يبدأ اليوم تمرين عسكري واسع في منطقة الجليل من ساعات مساء اليوم وحتى يوم الخميس على طول الحدود مع لبنان داخل البلدات ومنطقة الشاطئ والجبهة الداخلية".

وأوضح أدرعي، أنه "خلال التمرين سيتم التدرب على التعاون متعدد الأذرع للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية".

ونوّه ادرعي، إلى أنه "خلال التمرين ستُسمع أصوات دوي انفجارات وستستخدم أعمال محاكاة للعدو ومسيرات درون وقطع جوية وبحرية إلى جانب حركة نشطة لقوات الأمن"، مضيفا "لقد تم التخطيط للتمرين مسبقًا في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2025".