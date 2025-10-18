إعلان

شقيق ملك بريطانيا يتخلى عن لقبه الملكي بسبب فضيحة.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

04:10 ص 18/10/2025

الأمير أندرو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات:

أعلن الأمير أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث الذي ارتبط اسمه بفضائح عدة أبرزها علاقته مع الأميركي جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، تخلّيه عن لقبه الملكي، نافيا "بشكل قاطع" الاتهامات الموجهة إليه.

وقال الأمير أندرو في بيان "بعد مناقشات مع الملك وعائلتي، خلصنا إلى أن الاتهامات المستمرة ضدي تضرّ بعمل جلالته والعائلة الملكية (البريطانية). لقد قررت، كما كنت دائما، إعطاء الأولوية لواجبي تجاه عائلتي وبلدي".

وأضاف الأمير الذي كان قد انسحب من الحياة العامة قبل خمس سنوات بسبب الفضيحة "لن أستخدم بعد الآن لقبي أو الأوسمة الممنوحة لي".

وجردت الملكة الراحلة إليزابيث ، "أندرو" من واجباته الملكية، بعد مقابلة كارثية أجراها مع "بي بي سي نيوزنايت" عام 2019، على خلفية الفضيحة التي أحاطت بعلاقاته مع إبستين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمير ادرو الملك تشارلز فضيحة إبستين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تراجع حاد ومفاجئ.. الذهب يبدد مكاسبه والجرام يفقد 150 جنيهًا في ثلاث ساعات
الجلاد: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد.. وترامب يريد "اللقطة" الإعلامية فقط
تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)