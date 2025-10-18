شقيق ملك بريطانيا يتخلى عن لقبه الملكي بسبب فضيحة.. ما القصة؟

وكالات:

أعلن الأمير أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث الذي ارتبط اسمه بفضائح عدة أبرزها علاقته مع الأميركي جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، تخلّيه عن لقبه الملكي، نافيا "بشكل قاطع" الاتهامات الموجهة إليه.

وقال الأمير أندرو في بيان "بعد مناقشات مع الملك وعائلتي، خلصنا إلى أن الاتهامات المستمرة ضدي تضرّ بعمل جلالته والعائلة الملكية (البريطانية). لقد قررت، كما كنت دائما، إعطاء الأولوية لواجبي تجاه عائلتي وبلدي".

وأضاف الأمير الذي كان قد انسحب من الحياة العامة قبل خمس سنوات بسبب الفضيحة "لن أستخدم بعد الآن لقبي أو الأوسمة الممنوحة لي".

وجردت الملكة الراحلة إليزابيث ، "أندرو" من واجباته الملكية، بعد مقابلة كارثية أجراها مع "بي بي سي نيوزنايت" عام 2019، على خلفية الفضيحة التي أحاطت بعلاقاته مع إبستين.