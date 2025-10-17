إعلان

بلومبرج: تركيا تعتزم تزويد سوريا بمعدات عسكرية لاستهداف الأكراد

كتب : مصراوي

07:27 م 17/10/2025

وكالات

نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤولين أتراك اليوم الجمعة، أن أنقرة تخطط لتزويد سوريا بمعدات عسكرية وإبرام اتفاق يسمح باستهداف المسلحين الأكراد.

وأكد المسؤولين الأتراك، أن أنقرة تخطط لتزويد سوريا بمدرعات ومسيرات ومدفعية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي خلال أسابيع وسيتم نشرها في شمال سوريا.

ووفقًا للمسؤولين فإن تركيا وسوريا بحثتا توسيع اتفاق قائم يسمح لأنقرة بضرب المقاتلين الأكراد، وتوسيع نطاق العمليات المسموح بها من 5 إلى 30 كيلومترا.

