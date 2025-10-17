(د ب أ)

استهدفت طائرة مسيّرة سيارةً في محلة الطبالة في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان اليوم الجمعة وأفادت تقارير بوقوع إصابات إثر الاستهداف.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار باتجاه مجموعة من الأهالي المزارعين كانوا يقومون بقطاف الزيتون في محلة العنق في بلدة عيترون في جنوب لبنان، بحماية دورية من الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، ولم يشر تقارير إلى وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.