قائد الانقلاب العسكري في مدغشقر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

كتب : مصراوي

11:27 ص 17/10/2025

الانقلاب العسكري في مدغشقر

أنتاناناريفو (مدغشقر)- (أ ب)

أدى ضابط برتبة كولونيل بالجيش في مدغشقر اليمين الدستورية اليوم رئيسا جديدا للبلاد، بعدما قاد انقلابا عسكريا للاستيلاء على السلطة.

وأدى الكولونيل مايكل راندريانرينا اليمين الدستورية خلال مراسم أقيمت في القاعة الرئيسية بالمحكمة العليا في مدغشقر

ويأتي تنصيب راندريانرينا بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه أن القوات المسلحة استولت على السلطة في الدولة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي التي يبلغ تعداد سكانها نحو 30 مليون شخص قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا.

مدغشقر الانقلاب العسكري

