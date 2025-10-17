قائد الانقلاب العسكري في مدغشقر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

أنتاناناريفو (مدغشقر)- (أ ب)

أدى ضابط برتبة كولونيل بالجيش في مدغشقر اليمين الدستورية اليوم رئيسا جديدا للبلاد، بعدما قاد انقلابا عسكريا للاستيلاء على السلطة.

وأدى الكولونيل مايكل راندريانرينا اليمين الدستورية خلال مراسم أقيمت في القاعة الرئيسية بالمحكمة العليا في مدغشقر

ويأتي تنصيب راندريانرينا بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه أن القوات المسلحة استولت على السلطة في الدولة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي التي يبلغ تعداد سكانها نحو 30 مليون شخص قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا.