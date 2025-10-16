وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم حماس بانتهاك خطة ترامب للسلام

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الفرصة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة تكمن في تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا حركة المقاومة الإسلامية حماس بانتهاك هذه الخطة من خلال استمرارها في احتجاز 19 من الأسرى الإسرائيليين المتوفين.

وزعم ساعر خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن حماس تملك القدرة على إعادة الأسرى المتوفين، لكنها تختار عدم القيام بذلك، معتبرًا أن الحركة تحاول استخدام جثامين الأسرى كورقة مساومة سياسية.

وشدد الوزير الإسرائيلي أنه على حماس الالتزام فورًا بالاتفاق وإعادة الأسرى المتوفين دون شروط، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الحركة لضمان احترام ما تم الاتفاق عليه ضمن إطار خطة ترمب للسلام.