وكالات

كشفت الشرطة الإسرائيلية تفاصيل إطلاق النار أمس اليوم الخميس، بالقرب من السفارة المصرية في تل أبيب.

وأكدت الصفحة الرسمية لشرطة الاحتلال الإسرائيلية على منصة أكسـ أنه ضابط شرطة يعمل حارسا في السفارة المصرية في تل أبيب أطلق النار قبل وقت قصير على سيارة مشبوهة كانت تقترب من المجمع".

ירי לעבר רכב חשוד סמוך לשגרירות מצרים בתל אביב



שוטר אשר משמש כזקיף בשגרירות מצרים בתל אביב ביצע לפני זמן קצר ירי לעבר רכב חשוד שהתקרב למתחם. הרכב אותר על ידי כוחות משטרה שהוזעקו למקום ונבדק כעת.



אין נפגעים באירוע בשלב זה. נסיבות האירוע נבדקות — משטרת ישראל (@IL_police) October 16, 2025

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن قوات الشرطة التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث عثرت على السيارة ويجري تفتيشها حاليا، مؤكدة أنه "لم تقع إصابات في الحادث حتى الآن. يتم فحص ملابسات الحادثة".