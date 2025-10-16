إعلان

الشرطة الإسرائيلية تكشف تفاصيل إطلاق نار بالقرب من السفارة المصرية في تل أبيب

كتب : مصراوي

07:15 م 16/10/2025
    السفارة المصرية في تل أبيب
    السفارة المصرية في تل أبيب (1)
    السفارة المصرية في تل أبيب (2)

وكالات

كشفت الشرطة الإسرائيلية تفاصيل إطلاق النار أمس اليوم الخميس، بالقرب من السفارة المصرية في تل أبيب.

وأكدت الصفحة الرسمية لشرطة الاحتلال الإسرائيلية على منصة أكسـ أنه ضابط شرطة يعمل حارسا في السفارة المصرية في تل أبيب أطلق النار قبل وقت قصير على سيارة مشبوهة كانت تقترب من المجمع".

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن قوات الشرطة التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث عثرت على السيارة ويجري تفتيشها حاليا، مؤكدة أنه "لم تقع إصابات في الحادث حتى الآن. يتم فحص ملابسات الحادثة".

السفارة المصرية في تل أبيب إطلاق نار أمام السفارة المصرية في تل أبيب الشرطة الإسرائيلية شرطة الاحتلال الإسرائيلية

