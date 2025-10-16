سوريا: القبض على ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد باللاذقية

أفادت وسائل إعلام سورية، الخميس، بأن السلطات ألقت القبض على نمير الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى جانب عدد من مرافقيه، خلال عملية أمنية في اللاذقية.

وأشار تلفزيون سوريا، إلى أن القبض على نمير الأسد جاء بعد هجوم نفذه على محطة وقود في اللاذقية، ما أدى إلى مقتل صاحبها.

ونقل عن مصادر، أن الأمن الداخلي أرسل أرتالا إلى المنطقة لتمشيط المنطقة عقب الحادث، كما استخدم مسيرات مجهزة بأجهزة استشعار حرارية لرصد حركة المجموعة المسلحة التي حاولت الفرار، قبل القبض عليها.

وفي يونيو الماضي، ألقت الاستخبارات العامة السورية، القبض وسيم الأسد ابن عم بشار الأسد، عبر كمين منظم، في تهم إتجار بالمخدرات.