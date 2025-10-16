إعلان

رغم وقف النار.. استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على جنوبي غزة

كتب : مصراوي

12:46 م 16/10/2025

غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غزة - ( د ب أ)

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح خطيرة، اليوم الخميس، في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم ، أيضا إلى "استشهاد مواطن من المخيم الجديد شمال النصيرات متأثرا بجروحه الخطيرة التي أُصيب بها قبل ثلاثة أسابيع نتيجة قصف سابق للاحتلال".

ووفق الوكالة، "استشهد أمس الأربعاء، 14 مواطنا بينهم ثلاثة بنيران وقصف الاحتلال، وثمانية انتشلت جثامينهم، واثنان متأثران بجروحهما".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة قصف إسرائيلي قصف غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه