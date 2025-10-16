رغم وقف النار.. استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على جنوبي غزة

غزة - ( د ب أ)

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح خطيرة، اليوم الخميس، في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم ، أيضا إلى "استشهاد مواطن من المخيم الجديد شمال النصيرات متأثرا بجروحه الخطيرة التي أُصيب بها قبل ثلاثة أسابيع نتيجة قصف سابق للاحتلال".

ووفق الوكالة، "استشهد أمس الأربعاء، 14 مواطنا بينهم ثلاثة بنيران وقصف الاحتلال، وثمانية انتشلت جثامينهم، واثنان متأثران بجروحهما".