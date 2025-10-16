الأونروا: قرابة 660 ألف فتى بغزة بحاجة للشفاء من صدمة عميقة

مصراوي

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيان، الخميس، إن أطفال غزة خارج المدارس للعام الثالث على التوالي و"نحن على أهبة الاستعداد لدعمهم".

وأشارت الأونروا، إلى أن قرابة 660 ألف فتى بغزة بحاجة للشفاء من صدمة عميقة.

وفي سياق منفصل، قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية مريم بنت علي بن ناصر، إن الدوحة سترسل 86 ألف خيمة لإيواء سكان قطاع غزة ضمن جسر المساعدات الإنسانية.

وأوضحت بن ناصر، أن لجنة إعمار غزة بدأت منذ الأمس العمل على إزالة الركام وفتح الطرق لإيصال المساعدات لمناطق القطاع.