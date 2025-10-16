مصر تترأس اجتماع "ويلتون بارك" البريطانية لبحث تمويل إعادة إعمار غزة

مصراوي

شارك وفد مصري برئاسة السفير محمود عمر مساعد وزير الخارجية مدير إدارة فلسطين، في اجتماع فني غير رسمي نظمته مؤسسة "ويلتون بارك" البريطانية في الفترة من 13-15 أكتوبر الجاري؛ لبحث آليات التمويل المُبتكرة لتمويل إعادة الإعمار في غزة على ضوء حجم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب بالقطاع والتكاليف المرتفعة التي تتطلبها.

وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من مصر وبريطانيا وفلسطين، وشارك فيه خبراء متخصصون في مجالات التمويل والاستثمار والقطاع الخاص إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الفنية المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي كان مُقرراً عقده منذ فترة وقبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في إطار التحضير للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته بالقاهرة في النصف الثاني من شهر نوفمبر المُقبل حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، وبحيث تصُب مُخرجات الاجتماع ذات الطبيعة الفنية في إثراء النقاشات بأحد محاور مؤتمر القاهرة التي سيتم تخصيصها لمسألة التمويل.

وحرص المشاركون على الإشادة بصفة خاصة بالجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وأعربوا عن تقديرهم لقيام مصر بإطلاق جهود إعادة الإعمار في غزة من خلال مؤتمر القاهرة الدولي، وتطلعهم للمشاركة بفاعلية في أعماله.

وعلى ضوء ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، فإن مصر تعكف حالياً على إنجاز التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر القاهرة الدولي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة وكافة شركاء السلام والتنمية في المنطقة والعالم بما في ذلك الدول المانحة والمنظمات الأممية والإقليمية والمؤسسات التمويلية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك بناء على الخطة العربية الإسلامية وخطة الرئيس ترامب، للبناء على الزخم المتولد من "قمة شرم الشيخ للسلام" والجهود المحورية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان صمود وقف إطلاق النار في غزة والتأسيس لمرحلة جديدة يسودها السلام والاستقرار والرخاء لكافة شعوب المنطقة.