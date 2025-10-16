سفير الهند بالقاهرة: زيارة عبد العاطي إلى نيودلهي ذات أهمية كبيرة

مصراوي

علّق سوريش ك. ريدي السفير الهندي بالقاهرة، على زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى الهند، مؤكدا أنها تتمتع بأهمية كبيرة، إذ تُولي نيودلهي أهمية بالغة للشراكة الاستراتيجية مع مصر.

وأشار بيان صادر عن السفارة الهندية بالقاهرة، إلى أن هذا الحوار الاستراتيجي يُعد الأول من نوعه، كما يأتي بعد فترة وجيزة من قمة السلام الناجحة في مدينة شرم الشيخ، مهنّئا الدولة المصرية على قيادتها "في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي".

وأكد ريدي، دعم بلاده الكامل لمصر وحلفائها في جهود إعادة الإعمار والتأهيل في غزة، مثذكّرا بأن الهند حافظت على موقف قوي ومبدئي تجاه فلسطين، كونها من أوائل الدول غير العربية التي اعترفت بها في عام 1988.

وأوضح ريدي، أن نيودلهي قدمت مساعدات مالية ونفّذت العديد من المشروعات وبرامج بناء القدرات في فلسطين، معربا عن التزام الهند بالعمل مع المجتمع الدولي لإعادة السلام ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة.

كان وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، توجّه مساء الأربعاء، إلى العاصمة نيودلهي لعقد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، سيعقد عبد العاطي عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين بالحكومة الهندية، فضلا عن رؤساء كبرى الشركات الهندية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.