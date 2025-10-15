قطع الكهرباء بشكل طارئ في جميع أنحاء أوكرانيا.. فما القصة؟

(د ب أ)

أصدرت وزارة الطاقة في كييف قرار عبر تطبيق تيليجرام اليوم الأربعاء، بقطع الكهرباء بشكل طارئ في جميع أنحاء أوكرانيا، بعد هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وتم استبعاد بعض أجزاء من منطقة تشيرنيهيف شمال شرق كييف، حيث يتم تنفيذ قطع منتظم للكهرباء لعدة ساعات بالفعل، إلى جانب منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، التي تشهد قتالا شديدا.

ورغم انخفاض درجات الحرارة خلال الليل في أجزاء كثيرة من أوكرانيا إلى أقل من 10 درجات مئوية، إلا أن الوزارة تحث السكان على توفير الطاقة.

وقد تأخرت بداية موسم التدفئة في العديد من المدن نتيجة الهجمات المتكررة من المسيرات والصواريخ الروسية على البنية التحتية للطاقة، ويستخدم العديد من سكان المدن الكهرباء لتدفئة مساكنهم.