إعلان

قطع الكهرباء بشكل طارئ في جميع أنحاء أوكرانيا.. فما القصة؟

كتب : مصراوي

09:34 م 15/10/2025

قطع الكهرباء بشكل طارئ في جميع أنحاء أوكرانيا.

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

أصدرت وزارة الطاقة في كييف قرار عبر تطبيق تيليجرام اليوم الأربعاء، بقطع الكهرباء بشكل طارئ في جميع أنحاء أوكرانيا، بعد هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وتم استبعاد بعض أجزاء من منطقة تشيرنيهيف شمال شرق كييف، حيث يتم تنفيذ قطع منتظم للكهرباء لعدة ساعات بالفعل، إلى جانب منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، التي تشهد قتالا شديدا.

ورغم انخفاض درجات الحرارة خلال الليل في أجزاء كثيرة من أوكرانيا إلى أقل من 10 درجات مئوية، إلا أن الوزارة تحث السكان على توفير الطاقة.

وقد تأخرت بداية موسم التدفئة في العديد من المدن نتيجة الهجمات المتكررة من المسيرات والصواريخ الروسية على البنية التحتية للطاقة، ويستخدم العديد من سكان المدن الكهرباء لتدفئة مساكنهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع الكهرباء في أوكرانيا قطع الكهرباء بشكل طارئ في أوكرانيا هجمات روسية واسعة النطاق قطع الكهرباء بسبب الهجمات الروسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان