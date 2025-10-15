بوتين للشرع: علاقاتنا مع سوريا استراتيجية ونريد مصلحة الشعب السوري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متانة العلاقات بين موسكو والشعب السوري، مشددًا على استمرار دعم بلاده لدمشق.

وقال بوتين خلال جلسة مباحثات مع نظيره السوري أحمد الشرع، إن روسيا تعمل على تعزيز دور الدولة السورية في المستقبل، وتدعم التواصل الفعّال بين مختلف القوى السياسية في البلاد، مشيرًا إلى أن التعاون بين روسيا وسوريا يحقق نتائج إيجابية، وأن العلاقات بين البلدين استراتيجية وتهدف إلى خدمة مصالح الشعب السوري.

ومن جانبه أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن استقرار سوريا مرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي، مضيفًا: "نحن في سوريا الجديدة نعيد ربط العلاقات مع كل الدول الإقليمية والعالمية"، مشيرًا إلى أن دمشق ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة، معلنا احترام كل الاتفاقيات السابقة بين سوريا وروسيا.

وأفاد الشرع بأن كثيرا من محطات الطاقة السورية تعتمد على روسيا، مشيرا إلى أن جزءا من الغذاء السوري يعتمد على روسيا.

ووصل الشرع في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.