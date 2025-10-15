وكالات

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثامنة خلال الأسابيع الأخيرة مشروع قانون لتأمين تمويل عمل الحكومة الفيدرالية، التي لا يزال جزء من مؤسساتها متوقفا بسبب الإغلاق الجزئي المستمر.

وحصل مشروع القانون، الذي سبق أن أقره مجلس النواب، على 49 صوتا مؤيدا مقابل 45 معارضا، في حين يتطلب تمريره 60 صوتا لاعتماده.

ويعود الإغلاق الحكومي إلى فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التمويل، نتيجة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول بنود إنفاق أساسية، أبرزها ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية.

ولا تزال المفاوضات بين الجانبين متوقفة وسط تبادل الاتهامات السياسية حول المسؤولية عن الأزمة وإطالة أمدها.

وبحسب التشريعات الأمريكية، تستمر الوزارات والهيئات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية في عملها أثناء فترات الإغلاق، إلى جانب الموظفين المكلفين بـ"حماية الأرواح والممتلكات" هؤلاء يطلب منهم العمل دون راتب مؤقتا، على أن تدفع مستحقاتهم بعد تسوية الأزمة المالية.

يشار إلى أن الإغلاق الحكومي تكرر أكثر من 20 مرة منذ عام 1977 نتيجة الخلافات بين البيت الأبيض والكونجرس، فيما سجل أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي بين 22 ديسمبر 2018 و25 يناير2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وفقا لروسيا اليوم.