ترامب: نفذنا ضربة مميتة على سفينة تتاجر بالمخدرات قبالة سواحل فنزويلا

ضربة مميتة على سفينة تتاجر بالمخدرات قبالة سواحل ف

واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ضربت زورقا صغيرا آخر يتهمه بنقل المخدرات في المياه قبالة فنزويلا ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

وكتب الرئيس الجمهوري اليوم الثلاثاء، في منشور على موقع "تروث سوشال"، يقول إنه لم يتعرض أي جندي أمريكي لإصابات، ويشار إلى أن هذه هي الضربة الدموية الخامسة في منطقة الكاريبي، فيما أكدت إدارة ترامب أنها تعامل مهربي المخدرات المزعومين كمقاتلين غير شرعيين يتعين مواجهتهم بالقوة العسكرية.

ويتنامي الشعور بخيبة الأمل في الإدارة بالكونجرس بين أعضاء بالحزبين السياسيين الكبيرين، ويسعى بعض الجمهوريين إلى الحصول على المزيد من المعلومات من البيت الأبيض عن التبرير القانوني للضربات وتفاصيلها. ويدفع الديمقراطيون بأن الضربات تنتهك القانونين الأمريكي والدولي.

وقال ترامب إن وزير الدفاع بيت هيجسيث أمر بالضربة صباح اليوم ونشر مقطعا مصورا لها، كما فعل في وقت سابق.

وذكر ترامب أنه تم تنفيذ الضربة في المياه الدولية وأن "الاستخبارات" أكدت أن السفينة كانت تهرب مخدرات، وكانت مرتبطة "بشبكات مخدرات إرهابية" وكانت على طريق تهربيب مخدرات معروف.