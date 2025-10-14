مستشار ترامب يتحدث عن حل وحيد لأزمة سد النهضة ومبادرة أمريكية للوساطة

علق مسعد بولس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الرئيس دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، على أزمة سد النهضة التي أثارت التوترات بين إثيوبيا ودولتي المصب "مصر والسودان".

وقال بولس، في مداخلة مع قناة "العربية/الحدث"، إن الحل الوحيد لحل هذا الملف يكمن في الحوار للوصول إلى إطار تقني متفق عليه، مؤكدًا أن ملف سد النهضة مهم واستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن موقف الولايات المتحدة بشأن السد واضح، ويقوم على التروي والحوار السلمي للوصول إلى إطار تقني متفق عليه، موضحًا أن واشنطن تسعى كذلك إلى إيجاد حلول سلمية.

ورأى المسؤول الأمريكي، أن الخلاف حول سد النهضة "تقني لا سياسي"، وكشف احتمالية أن يكون هناك مبادرة للرئيس دونالد ترامب تجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي والإثيوبي آبي أحمد لحل المشكلة، وفق ما أوردته القناة.

جاءت هذه التصريحات بعدما أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانًا تناولت فيه موضوع سد النهضة. ففي تحدٍ جديد لمطالب مصر المشروعة، قالت الحكومة الإثيوبية إنها لا تعترف بالاتفاقيات الدولية حول نهر النيل ومن بينها اتفاق المحاصصة، وإنها ستواصل مشاريعها على نهر النيل بما فيها سد النهضة، معتبرة أن "صعود إثيوبيا حقيقة لا يُمكن عكسها".

وفي بيان صحفي صدر يوم الاثنين عن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، قالت الوزارة إن إثيوبيا، التي تساهم بنسبة 85% من مياه نهر النيل، لن تتخلى عن حقها في الاستمرار في استخدام النهر، مشددة على عزمها المضي قدمًا في مشروع سد النهضة ومشروعات التنمية الأخرى.

وانتقدت الوزارة الموقف المصري، ووصفت مطالب وحقوق مصر في مياه النيل بأنها "غير مبررة"، محرضة جميع الدول المشاطئة للنهر على السير على النهج الذي اتبعته إثيوبيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إثيوبيا تسببت من خلال إدارتها غير المنضبطة لسد النهضة، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب مصر والسودان.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إثيوبيا تسببت من خلال إدارتها غير المنضبطة لسد النهضة، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب مصر والسودان.