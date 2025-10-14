الرئيس الأوكراني: سألتقي بـ ترامب في واشنطن هذا الأسبوع

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيتوجّه إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع.

وقال: "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع"، مضيفا: "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس"، بدون أن يكشف أيّ تفاصيل.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في لقاء ترامب الجمعة، مشيرا إلى أنه سيعقد "اجتماعات أخرى" مع مسؤولين أمريكيين، مشيرا إلى اجتماعات في الولايات المتحدة مع ممثّلي "شركات عسكرية" وأعضاء في الكونجرس.

وأوضح أنّ "القضية الرئيسية ستكون الدفاع الجوي، لكنّني سألتقي أيضا ممثّلي شركات في قطاع الطاقة".

وفي الأيام الأخيرة، تعرّضت منشآت الطاقة في أوكرانيا لضربات جديدة، ممّا يهدّد بحرمان العديد من الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار زيلينسكي في منشور مساء الإثنين على منصة إكس إلى أنّ وفدا يضمّ كبار المسؤولين الأوكرانيين، بما في ذلك رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو سفيريدينكو ومدير المكتب الرئاسي أندري يرماك وسكرتير المجلس القومي للأمن والدفاع رستم عمروف، في طريقه إلى الولايات المتّحدة.

وأعرب زيلينسكي عن "امتنانه" للرئيس الأمريكي، مشيدا بـ"الحوار" القائم معه وبـ"دعمه" لأوكرانيا.

وفي نهاية الأسبوع الفائت، أجرى الرئيس الأوكراني اتصالين هاتفيين خلال يومين مع نظيره الأميركي.

وقال زيلينسكي الإثنين، إنه ناقش بالتفصيل مع ترامب خلال هاتين المكالمتين قدرات أوكرانيا لتوجيه ضربات بعيدة المدى، وفقا للعربية.