إعلان

رويترز: الصين تبدأ رسميا فرض رسوم موانئ خاصة على السفن الأمريكية

كتب : مصراوي

02:52 ص 14/10/2025

سفينة أمريكية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكدت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن الصين بدأت رسميا فرض رسوم موانئ خاصة على السفن الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه ما زال عازما على فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.

أضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار ما زال قائما: "نعم، في الوقت الحالي..وسنرى ما سيحدث لاحقا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي تعليقا على التوترات التجارية مع الصين، إن واشنطن تريد مساعدة بكين ولا تسعى إلى الإضرار بها، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين ستبقى مستقرة وأن كل شيء سيكون على ما يرام.

كان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات من الصين، اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور عبر "تروث سوشيال"، أن بلاده ستبدأ في التاريخ نفسه بفرض قيود على تصدير "أي برمجيات حيوية بل جميعها".

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من تهديد ترامب بفرض زيادة "هائلة" في الرسوم الجمركية ردا على القيود الجديدة التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفن الأمريكية رسوم جمركية على السفن الأمريكية الصين تفرض رسوم جمركية على السفن الأمريكية الصين أمريكا الرسوم الجمركية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قمة شرم الشيخ للسلام.. توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة (تغطية خاصة)
رفعها ترامب في قمة شرم الشيخ.. ماذا جاء في الصفحة الأخيرة من اتفاق وقف حرب غزة؟