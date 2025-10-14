مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (فيديو-صور)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق من خليج السويس وسرعة الرياح 30 : 50 كم/ س وارتفاع الأمواج 2.5 متر.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف.