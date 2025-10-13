ترامب: الجيش المصري من أقوى جيوش العالم والسيسي قائد رائع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجيش المصري يُعد واحدًا من أقوى جيوش العالم، مشيدًا بقدرته وانضباطه اللذان يمثلان ركيزة أساسية لحماية الأمن الإقليمي.

وأضاف ترامب خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، أن السيسي قائد رائع يتمتع بحكمة وقوة قيادة أسهمت في إنهاء حرب غزة، موجهًا حديثه للرئيس المصري: "أشكرك، وأعتقد أنك قائد كبير وقدمت لنا مساعدة كبيرة."

وقال ترامب: "السيسي زعيم قوي.. وأميركا مع السيسي دائما.. أناديه دائمًا بالجنرال".

وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود الرئيس السيسي في مواجهة العنف والجريمة خلال السنوات الماضية، مضيفا أن "معدل الجريمة هنا في مصر منخفض للغاية إنه شيء رائع جدا".

وانطلقت منذ قليل قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة بالعالم.

وتُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.