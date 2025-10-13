ترامب: نتنياهو يتصرف بلطف الآن بعدما تأكد من عدم عودة الحرب

مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب الطويلة في المنطقة وصلت إلى نهايتها، مؤكدًا أن أمن إسرائيل لن يكون مهددًا بعد الآن بأي شكل من الأشكال.

وقال ترامب في خطابه أمام الكنيست اليوم الإثنين، إن انتهاء الحرب يشكل تحولًا تاريخيًا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يتصرف الآن بلطف بعد أن تأكد أن الحرب لن تعود"، في إشارة إلى التغير في الخطاب السياسي الإسرائيلي عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضح ترامب أن بلاده ستواصل دعم إسرائيل لضمان أمنها واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة العمل المشترك والإرادة السياسية لإنهاء الصراع.