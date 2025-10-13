إعلان

ترامب: انتهى كابوس طويل على الإسرائيليين والفلسطينيين

كتب : مصراوي

02:39 م 13/10/2025

دونالد ترامب

مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العمليات العسكرية المشتركة ضد إيران كانت "رائعة"، مشيرًا إلى أنها أسهمت في تحقيق ما وصفه بـنهاية كابوس طويل عاشه الإسرائيليون والفلسطينيون.

وعبّر ترامب خلال خطابه أمام الكنيست اليوم الإثنين، عن سعادته بعودة الأسرى الذين كانوا محتجزين في غزة، قائلاً: الأسرى عادوا، وأشعر بسعادة غامرة لقول ذلك.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه التطورات تمثل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة، مضيفًا: انتهى كابوس طويل على الإسرائيليين والفلسطينيين، واليوم نبدأ فجرًا مختلفًا يقوم على السلام من خلال القوة.

وأضاف ترامب أن شخصيته تميل إلى وقف الحروب، موضحًا: أنا بطبيعتي لا أحب الحرب، وميولي دائمًا نحو إنهاء الصراعات، لكننا حققنا ذلك من موقع القوة لا الضعف.

وأشار ترامب إلى أن العمليات المشتركة التي جرت خلال الأشهر الماضية أثبتت أن التعاون العسكري بين الحلفاء قادر على إنهاء التهديدات الكبرى في المنطقة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أمن إسرائيل والعمل على تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الإسرائيليين الفلسطينيين غزة قطاع غزة

