ماذا نعرف عن "قلادة النيل" التي أهداها السيسي لترامب؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإهداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل، أرفع وسام مصري، تقديرًا لما وصف بإسهاماته في دعم العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.

"قلادة النيل" هي من أرفع الأوسمة في الدولة المصرية، ويتم منحها للأشخاص تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في خدمة مصر أو الإنسانية، وقد حصل عليها عدد من رؤساء الدول والملوك والزعماء على مر العقود.

ومن بين هؤلاء، الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، الذي مُنِحَت له هذه القلادة عام 1979، من الرئيس المصري الراحل أنور السادات تقديرًا لدوره في التوصل إلى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في واشنطن في العام نفسه.

القلادة من الذهب الخالص، وهي عبارة عن سلسلة بها 3 وحدات متشابكة مربعة، وبين كل واحدة والأخرى زهرة من الذهب في شكل دائري، محلاة بأحجار من الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق، مثبتة أركانها في فرعي السلسلة.

ومن أبرز الرؤساء والقادة السابقين الآخرين الذين حصلوا على "قلادة النيل"، الزعيم اليوغوسلافي السابق جوزيف بروز تيتو، إذ منحها له الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1955 تقديرا للصداقة بين البلدين المؤسسين لحركة عدم الانحياز في باندونغ بإندونيسيا.

وفي عام 1990، مُنِحَت القلادة ذاتها إلى الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، باعتباره أحد رموز التحرر الوطني في القارة الإفريقية.

وفي العام نفسه، أهدى الرئيس وقتذاك حسني مبارك الوسام الرفيع نفسه إلى إمبراطور اليابان حينها أكيهيتو.

كما حصل عليه الرئيس اللبناني إميل لحود عام 2000، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عام 2016.