ترامب من تل أبيب: الحرب انتهت في غزة

كتب : مصراوي

11:03 ص 13/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مصراوي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لاقى ترحيبًا واسعًا من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الجميع سعيد ويدعم الاتفاق الذي أنهى الحرب الأخيرة في القطاع.

وقال ترامب في تصريحات له بعد وصوله إلى تل أبيب اليوم الإثنين، إن الحرب انتهت في غزة، مضيفًا: لو لم نستهدف المنشآت النووية الإيرانية، لما كان الناس الآن في فرح.

وأشاد الرئيس الأمريكي بدور قطر في التوصل إلى الاتفاق، موضحًا أن الدوحة لعبت دورًا مهمًا وساعدت بشكل كبير في تحقيق وقف إطلاق النار، مضيفًا: القطريون ساعدونا جدًا، وأميرهم مذهل، ويجب أن يحصلوا على التقدير.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع اتفاق غزة اتفاق غزة الحرب في غزة

