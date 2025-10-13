ترامب من تل أبيب: الحرب انتهت في غزة

مصراوي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لاقى ترحيبًا واسعًا من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الجميع سعيد ويدعم الاتفاق الذي أنهى الحرب الأخيرة في القطاع.

وقال ترامب في تصريحات له بعد وصوله إلى تل أبيب اليوم الإثنين، إن الحرب انتهت في غزة، مضيفًا: لو لم نستهدف المنشآت النووية الإيرانية، لما كان الناس الآن في فرح.

وأشاد الرئيس الأمريكي بدور قطر في التوصل إلى الاتفاق، موضحًا أن الدوحة لعبت دورًا مهمًا وساعدت بشكل كبير في تحقيق وقف إطلاق النار، مضيفًا: القطريون ساعدونا جدًا، وأميرهم مذهل، ويجب أن يحصلوا على التقدير.