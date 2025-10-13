إعلان

مروحيات الاحتلال تقل الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم (صور)

كتب : مصراوي

10:52 ص 13/10/2025
    صور توثق عودة الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم (3)
    صور توثق عودة الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم (2)
    صور توثق عودة الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم (4)

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية صور لمروحيات تقل الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس صباح اليوم الإثنين.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة تسليم كتائب القسام الــ7 أسرى الإسرائيليين، إلى الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة.

وسلمت حركة "حماس"، صباح الاثنين، 7 أسرى إسرائيليين لفريق الصليب الأحمر الدولي في جنوب مدينة غزة.

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق، الاثنين، أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ20 الذين سيتم الإفراج عنهم، وأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن التسليم سيتم عبر 3 مواقع مختلفة في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجني "عوفر" غرب رام الله و"كتسيعوت" في النقب.

