نتنياهو يستقبل ترامب بالعناق والابتسامة

كتب : مصراوي

10:18 ص 13/10/2025

نتنياهو يستقبل ترامب

مصراوي

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الاثنين إلى مطار بن جوريون، حيث استُقبل بمراسم رسمية على وقع عزف البوق قبل أن يهبط من الطائرة الرئاسية ويصافح كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا بانتظاره على السجادة الحمراء.

وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استقبله بحرارة بعناق خفيف وابتسامة، في مشهد يعكس علاقة معقدة شهدت تقلبات عديدة خلال الأشهر الماضية.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية الليلة الماضية: إنه رئيسٌ في زمن الحرب. لقد أدّى عمله على أكمل وجه. كانت لديّ بعض الخلافات معه، وسُوّيت بسرعة».

وتبادل الزعيمان حديثًا مقتضبًا قبل أن ينتقلا إلى الترحيب بعدد من المسؤولين الآخرين، بينهم السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر.

كما صافح ترامب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، اللذين ساهما في التوسط لاتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

