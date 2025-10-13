الرئيس الإندونيسي يٌعلن حضوره قمة السلام في شرم الشيخ بشأن اتفاق غزة



وكالات

قال المتحدث باسم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في بيان مصور، إن الرئيس سيسافر إلى مصر لحضور قمة لقادة العالم تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن رئيس الوزراء سيتوجه إلى شرم الشيخ في مصر لحضور قمة يشارك فيها عدد من زعماء العالم بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة.

وذكر مراسل موقع أكسيوس على منصة إكس نقلا عن مسؤول فلسطيني كبير، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيحضر قمة في مدينة شرم الشيخ المصرية لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وسيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القمة التي تنعقد اليوم الإثنين، وفقا للغد.