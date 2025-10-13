

وكالات

قال الصليب الأحمر، اليوم الاثنين، إنه لم يلتقي بالرهائن الإسرائيليين، ولم يتم إبلاغه بأن حالتهم خطيرة، بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الصليب الأحمر: "على تواصل مستمر مع جميع الأطراف استعدادا لاستقبال الرهائن".

قالت وكالة الصحافة الفرنسية، فجر اليوم الإثنين، إن حافلات الصليب الأحمر تستعد لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المشمولين ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق من فجر الإثنين، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجري مشاورات هاتفية بشأن تعديلات على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت القناة أن إجمالي الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل أصبح 1718 بدلا من 1722.