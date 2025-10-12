إعلان

السفير المصري بالدوحة يعزي رئيس مجلس الوزراء القطري

كتب : مصراوي

04:54 م 12/10/2025

جانب من الجولة اللقاء

استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، السفير وليد الفقي، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة.

قدّم السفير وليد الفقي خلال المقابلة أخلص التعازي في وفاة ثلاثة من أعضاء الوفد القطري المشارك في قمة شرم الشيخ إثر حادث سير.

تم خلال اللقاء مناقشة تفاصيل قمة شرم الشيخ للسلام المقرر عقدها غدًا الاثنين، وكذلك مناقشة الدور المصري والقطري المشترك والبنّاء في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما تطرّق الجانبان إلى عدد من موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد نمواً ملحوظاً في العديد من المجالات.

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني السفير المصري الدوحة مجلس الوزراء القطري

