وزير إيطالي يدعو إلى تعليق برنامج تداول الكربون الأوروبي

كتب : مصراوي

02:38 م 26/02/2026

إيطاليا

دعا وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أدولفو أورسو إلى تعليق برنامج الاتحاد الأوروبي لتسعير الكربون، المسمى "نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات"، فيما يبحث التكتل عن سبل لتعزيز صناعاته المتداعية.

وأضاف أورسو في بروكسل لدى وصوله اليوم الخميس، للاجتماع بوزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن المنافسة: "آلية تداول انبعاثات، بوضعها الحالي، ليست أكثر من ضريبة ورسوم على الشركات ذات الاستهلاك المكثف للطاقة والتي لم تعد قادرة على المنافسة".

وبموجب نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، يجب على الشرطات في قطاعات مثل توليد الكهرباء والتصنيع والطيران شراء مخصصات لانبعاثاتهم من غازات الدفيئة. ويغطي النظام الحالي نحو 40 % من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.

وفيما تعاني الصناعة في أوروبا من أسعار الطاقة المرتفعة نسبيا، تقول بعض دول الاتحاد الأووربي إن هذه الأسعار وتكاليف شهادات الانبعاثات يشكلان عبئا جوهريا على قطاعات الصناعة.

وقال أورسو إن نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات يفرض نقل الصناعات التحويلية ذات الاستهلاك المكثف للطاقة إلى خارج أوروبا ويشجع على المضاربات المالية.

إيطاليا الكربون الأوروبي الاتحاد الأوروبي

