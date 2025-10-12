إعلان

لليوم الثالث.. مئات الآلاف من الفلسطينيين يواصلون العودة لمناطقهم بمدينة غزة

كتب : مصراوي

03:40 م 12/10/2025

النازحين الفلسطنيين يعودون الي ارضهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غزة - ( د ب أ)

يواصل مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى، وسط أطنان من الركام والدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة عامين.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، يسير النازحون على طول شارعي الرشيد وصلاح الدين على مسافة سبعة كيلومترات على الأقل سيرا على الأقدام، والكثير منهم لا توجد لهم بيوت يعودون إليها.

وطبقا للوكالة: "يمتد شارع الرشيد الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث شهد خلال حرب الإبادة، العشرات من المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين الذين كانوا في طريقهم للنزوح من الشمال إلى الجنوب".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 29 سبتمبر الماضي ما سماها "خطة سلام" تتألف من 20 بندا.

وبعد مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، برعاية أمريكية مصرية قطرية، أُعلن يوم الخميس الماضي في مدينة شرم الشيخ بمصر عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عودة النازحين الفلسطنيين غزة العدوان الإسرائيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟