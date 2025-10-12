قوات الاحتلال تُداهم منازل عائلات للأسرى قبل الإفراج عنهم ضمن صفقة غزة



وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الأحد، سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة، استهدفت منازل عائلات الأسرى الفلسطينيين المرتقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق غزة في مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية.

وطالت الاقتحامات منازل في طولكرم وجنين وقلقيلية والخليل، إذ سلَّمت قوات الاحتلال عائلات الأسرى رسائل تهديد ووعيد بمنع إقامة مظاهر استقبال أو احتفالات لأبنائهم، إضافة إلى منع إجراء مقابلات إعلامية معهم عقب الإفراج عنهم.

وفي وقتٍ متزامن، أجرى عشرات الأسرى الفلسطينيين اتصالات مع عائلاتهم لإبلاغهم بنية الاحتلال الإفراج عنهم ضمن ترتيبات صفقة وقف إطلاق النار في غزة، وفقا للغد.