إعلان

قوات الاحتلال تُداهم منازل عائلات للأسرى قبل الإفراج عنهم ضمن صفقة غزة

كتب : مصراوي

02:26 ص 12/10/2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الأحد، سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة، استهدفت منازل عائلات الأسرى الفلسطينيين المرتقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق غزة في مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية.

وطالت الاقتحامات منازل في طولكرم وجنين وقلقيلية والخليل، إذ سلَّمت قوات الاحتلال عائلات الأسرى رسائل تهديد ووعيد بمنع إقامة مظاهر استقبال أو احتفالات لأبنائهم، إضافة إلى منع إجراء مقابلات إعلامية معهم عقب الإفراج عنهم.

وفي وقتٍ متزامن، أجرى عشرات الأسرى الفلسطينيين اتصالات مع عائلاتهم لإبلاغهم بنية الاحتلال الإفراج عنهم ضمن ترتيبات صفقة وقف إطلاق النار في غزة، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي صفقة غزة غزة قوات الاحتلال جيش الاحتلال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي