بالفيديو.. مصر تسيّر 100 شاحنة لدعم عودة النازحين إلى شمال غزة

كتب : مصراوي

08:48 م 11/10/2025

مصر تسيّر 100 شاحنة لدعم عودة النازحين إلى شمال غز

مصراوي

أظهر مقطع فيديو مصور عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية المصرية داخل قطاع غزة اليوم، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين النازحين في الانتقال من الجنوب إلى الشمال.

وكانت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللجنة المصرية بدأت مساهمتها الفعلية في دعم عملية عودة النازحين إلى شمال غزة، من خلال تسيير 100 شاحنة لنقل العائدين من عدة نقاط تجمع تشمل: شارع النص، ومينا القرارة، ودير البلح، والزوايدة، وتبة النويري.

وأشار البيان إلى أن القوافل ستتجه نحو وسط مدينة غزة كنقطة نهائية للتجميع، مؤكدة التزام مصر الدائم بالوقوف إلى جانب شعب غزة في كل مراحل الصمود والعودة.

