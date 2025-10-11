إيطاليا تؤكد استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إنه بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو وقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا "ونعمل معًا لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام".

وأكد ناجاني، أن بلاده ملتزمة بالمساعدة لتهيئة الظروف المناسبة للاستقرار في غزة، كما أعرب عن استعداد إيطاليا للمشاركة في مهمة السلام والأمن وإعادة إعمار غزة بدءا من المدارس والمستشفيات.

وفي السياق ذاته، قال الاتحاد الأوروبي، اليوم في بيان، إنه على استعداد للمساهمة في استقرار قطاع غزة وإعادة إعماره، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيواصل دعم السلطة الفلسطينية، والإصلاحات الجارية فيها.

ورحّب الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، معتبرًا أنها خطوة أساسية نحو وقف فوري لإطلاق النار وضمان إطلاق سراح الأسرى.