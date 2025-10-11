وزير الخارجية: اتفاق غزة يبث الأمل لشعوب المنطقة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مع السيد "ماركو روبيو" وزير الخارجية الامريكى يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقشا الأوضاع في المنطقة والتطورات الإيجابية على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب فى قطاع غزة، والتنسيق والتعاون المتميز القائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس الأمريكى "دونالد ترامب".

وقد ناقش الوزيران بشكل مستفيض تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس "دونالد ترامب"، بما فى ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بالقمة. كما بحث الوزيران المشاركة الدولية في قمة شرم الشيخ، فضلا عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكى قمة شرم الشيخ حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، وأشاد بالدور المتميز والريادي الذي يضطلع به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، والذى ساهم فى التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

من جانبه، أشار الوزير عبد العاطى إلى التقدير البالغ الذى يكنه السيد رئيس الجمهورية للرئيس الأمريكي ولخطة السلام التي طرحها، مؤكدا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الارض سواء خلال المرحلة الاولى او المرحلة الثانية، منوها إلى أن الاتفاق يبث الأمل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطينى.

وأكد وزير الخارجية أن هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التي تجمع مصر والولايات المتحدة والتي تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلا من الوسائل العسكرية، مشددا على أن تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة.