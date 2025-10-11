إعلان

7 قتلى على الأقل وأكثر من 300 مصاب جراء زلزالين في جنوب الفلبين

كتب : مصراوي

10:34 ص 11/10/2025

مقياس ريختر

مانيلا- (د ب أ)

ارتفع عدد قتلى الزلزالين الذين وقعا في جنوب الفلبين إلى سبعة أشخاص، فضلا عن إصابة أكثر من 300 شخص، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث ومسؤولون محليون اليوم السبت.

وتأثر أكثر من 200 ألف شخص بالزلزالين اللذين بلغت قوتهما 4 ,7 و8 ,6 درجة على مقياس ريختر ووقعا قبالة مدينة ماناي في إقليم دافاو اورينتال، على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب مانيلا، بفارق 12 ساعة يوم الجمعة.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، إنه تم الإبلاغ عن ثلاثة من القتلى في مدينة ماتي، من بينهم امرأة لقيت حتفها إثر انهيار جدار في منزلها. وتم الإبلاغ عن مقتل اثنين من عمال المناجم في بلدة بانتوكان، في حين لقي شخص واحد حتفه في كل من مدينة دافاو وبلدة تاراجونا.

وأصيب معظم المصابين بصدمات وكدمات نتيجة سقوط حطام، بينما عانى كثيرون من فرط التنفس وإغماء، من بينهم طلاب كانوا في المدرسة وقت وقوع الزلزال الأول في الساعة 0943 صباحا (0143 بتوقيت جرينتش). ووقع الزلزال الثاني في الساعة السابعة و12 دقيقة مساء.

الفلبين مقياس ريختر زلزال

