الرئيس الفرنسي يعيد تعيين ليكورنو رئيسًا للوزراء

(د ب أ)

أعلن قصر الإليزيه مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعاد تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا لوزراء البلاد، بعد أيام من استقالته.

وتولى ليكورنو، الحليف المقرب لماكرون، منصبه رئيسًا للوزراء قبل أربعة أسابيع فقط ولكنه استقال في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب توترات حكومية.

ثم منحه ماكرون يومين لإيجاد مخرج من الاضطرابات السياسية.

وبعد المحادثات مع قادة الأحزاب، قال ليكورنو إنه مقتنع بأن فرنسا يمكنها حل أزمتها السياسية دون إجراء انتخابات برلمانية جديدة.