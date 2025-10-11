إعلان

الرئيس الفرنسي يعيد تعيين ليكورنو رئيسًا للوزراء

كتب : مصراوي

12:06 ص 11/10/2025

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

أعلن قصر الإليزيه مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعاد تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا لوزراء البلاد، بعد أيام من استقالته.

وتولى ليكورنو، الحليف المقرب لماكرون، منصبه رئيسًا للوزراء قبل أربعة أسابيع فقط ولكنه استقال في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب توترات حكومية.

ثم منحه ماكرون يومين لإيجاد مخرج من الاضطرابات السياسية.

وبعد المحادثات مع قادة الأحزاب، قال ليكورنو إنه مقتنع بأن فرنسا يمكنها حل أزمتها السياسية دون إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون سيباستيان ليكورنو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة