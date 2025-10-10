هجوم مسلح على مسجد أثناء صلاة الجمعة في باكستان

(أ ب)

هاجم ثلاثة مسلحين على مسجد للطائفة الأحمدية في شرق باكستان اليوم الجمعة، وأصابوا 6 من المصلين قبل أن يقتل الحراس أحد المهاجمين ويهرب الاثنان الآخران، حسبما أفادت الشرطة ومتحدث باسم الطائفة.

وقال كبير ضباط الشرطة عبد الله أحمد إن الهجوم وقع في مدينة ربوة، بإقليم البنجاب، مضيفًا أن المهاجمين حاولوا دخول مكان العبادة المسمى "بيت الهادي" خلال صلاة الجمعة ولكن رجال الأمن الذين يحرسون الموقع أوقفوهم.

وقال الضابط أحمد إن الشرطة طوقت المنطقة وأطلقت عملية بحث لتتبع المهاجمين الهاربين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، في حين قالت الشرطة إن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وأظهرت صور أرسلها عضو في الطائفة إلى وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) ، جثة أحد المهاجمين القتلى وهي ممددة خارج بوابة مكان العبادة، بينما كان رجال الأمن يفتشون المنطقة بحثا عن شركائه.