إسرائيل تطالب أسطول الصمود بتغيير مساره والتوجه إلى ميناء أسدود

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الأربعاء، إن البحرية الإسرائيلية طلبت من أسطول الصمود تغيير مساره والتوجه إلى ميناء أسدود.

وذكرت وكالة الخارجية الإسرائيلية، أنها أبلغت الأسطول بأنه يقترب من منطقة قتال خطرة وينتهك الحصار البحري القانوني، وفق زعمها، مشيرة إلى أنها جددت عرضها بنقل المساعدات عبر قنوات آمنة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الدعوات تتعالى لوقف "هذا الاستفزاز" من حماس وأسطول الصمود، مضيفا "ننضم لهذه الدعوات ونؤكد أن الأوان لم يفت، نرجو منكم نقل المساعدات سلميا عبر قبرص أو عسقلان أو أي ميناء آخر".

أعلنت اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المشاركين على متن سفينتي "ألما" و"سيروس"، التابعين لأسطول الصمود العالمي.

أفاد مراسل قناة "الجزيرة"، بانقطاع الاتصال بعدد من سفن أسطول الصمود بعد اقتراب سفن حربية إسرائيلية.

وقال المراسل على متن السفينة "أنس الشريف"، إن الناشطين اضطروا للتخلي عن هواتفهم بعد اقتراب سفينة حربية إسرائيلية منهم، مضيفا "قائد سفينتنا طلب منا تسليم الهواتف بعد اقتراب سفينة إسرائيلية منا".

وأوضح المراسل، أن سفن الأسطول العالمي ما زالت في المياه الإقليمية على بعد نحو 80 ميلا بحريا من ساحل غزة.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي إيما فورو، الأربعاء، إن الناشطين على متن السفينة "ألما" ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، يجلسون على سطح السفينة تأهبا لاعتراض وشيك من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت فورو، في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، إن سفن البحرية الإسرائيلية تحاصر السفينة "ألما" الآن وتطالب بإيقاف الأسطول.

وأضافت فورو، في منشور منفصل: "اختطافنا وشيك الآن.. 10 إلى 12 سفينة إسرائيلية تقترب حاليا من أسطولنا، ما تفعله إسرائيل فضيحة.. نحن في صف القانون الدولي".