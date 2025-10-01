ألمانيا: اعتقال 3 عناصر يشتبه في انتمائهم لحركة حماس

برلين - (أ ب)

أعلن مسؤولون، اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم من عناصر حركة حماس للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات على مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة غدا الخميس، حيث سيقرر القاضي ما إذا كان سيتم إبقاؤهم رهن الاحتجاز تمهيدا للمحاكمة.

وقال المدعي العام الفيدرالي الألماني إن الثلاثة أشخاص شاركوا في شراء أسلحة نارية منذ مطلع هذا الصيف.

وأضاف أنه تم العثور خلال إحدى المداهمات على أسلحة متنوعة، من بينها بندقية كلاشينكوف من فئة أيه كيه-47، إضافة إلى ذخائر.

يشار إلى أن اثنين من المشتبه بهم مواطنان ألمانيان، فيما ذكر مكتب المدعي العام الفيدرالي أن المشتبه به الثالث من مواليد لبنان. وتم تعريف الأشخاص بأسماء مختصرة فقط هي: عبد الـ ج، ووائل ف. م، وأحمد إ، وذلك تماشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية.

ومن المرجح أن تثار تساؤلات حول ما إذا كان المشتبه بهم يتصرفون بأوامر من قيادة حماس، أم أنهم مجرد متعاطفين مع الحركة أو القضية الفلسطينية.

وجاءت الاعتقالات في الوقت الذي أعلنت فيه حماس أنها ستدرس مقترح السلام الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأسفر هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل قبل نحو عامين عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين.

وتم الإفراج عن معظم الأسرى بموجب اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار، لكن 48 منهم ما زالوا محتجزين في غزة، تعتقد إسرائيل أن نحو 20 منهم على قيد الحياة.

وأسفرت الحملة الإسرائيلية اللاحقة على غزة عن استشهاد أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

ومنذ هجمات 7 أكتوبر 2023، تم وضع قوات الشرطة في العديد من الدول الأوروبية في حالة تأهب، حيث عززت بعض الأجهزة الأمنية، خلال الأشهر الماضية، إجراءات الحماية والدوريات تحسبا لهجمات محتملة ضد المواقع اليهودية أو الإسرائيلية.