الرئيس التركي: لن يكون هناك تنظيمات إرهابية في سوريا

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب أردوغان، أن يستمر دعمها الدائم لسوريا وسيادتها بسبب أراضيها، مشدداً على رفض تركيا حجب وجود أي تنظيمات إرهابية على أراضيها.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال العام افتتاحي للأمة التركية، إن الشعب السوري بدأ يرى النور بعد 14 شهراً من الظلم الذي مارسه النظام البائد، وتميزت إلى أن تركيا ستقف دائماً في وجه أي مخططات تقسيمية أو تنظيمات تنظيمية لاستقرار سوريا ووحدتها، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف الرئيس التركي، أن "تحالف الأتراك والأكراد والعرب يضمن ويرسخ السلام والاسترخاء في المنطقة، ما يهم أن أفغانستان تستمر في الوقوف في وجه الإرهاب والآمان لاتزال في المنطقة".

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا ستواصل العمل على إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، مؤكدًا أن بلاده تقف ثابتة في مواجهة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تجرى بحق أهالي قطاع غزة.