مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: خطة ترامب ليست مثالية بالنسبة لنا وقدمنا تنازلات كبيرة

كتب : مصراوي

06:27 م 01/10/2025

داني دانون

وكالات

قال المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم مسارا واضحا لاستعادة الأسرى ووضع حد للحرب.

وأكد دانون، أنه إذا رفضت حماس خطة الرئيس ترامب فإن ستنهي إسرائيل عملها وتعيد كل الأسرى، مضيفا "خطة ترامب ليست مثالية بالنسبة لإسرائيل وقدمنا تنازلات كبيرة".

وأشار دانون، إلى أنه حان الوقت للضغط على حماس لنزع سلاحها وإطلاق سراح الأسرى.

من جانبه، قال المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور، إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة دون تأخير لأن أكثر من مليوني شخص يواجهون رعبا لا يوصف.

وأكد منصور، على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية والمجاعة في غزة، مشيرا إلى أن العالم يحتشد من أجل دولة فلسطينية ذات سيادة و"نحن ملتزمون" بإعلان نيويورك.

ورحب منصور، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء سفك الدماء وإنقاذ الأرواح، وكذلك برفضه ضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه يحق للفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم وأن تكون الضفة الغربية وغزة تحت سلطة واحدة.

وأضاف المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة: "يجب أن نعمل جميعا لتخليص الشرق الأوسط من الحروب والاحتلال"، مشددا على ضرورة الوصول إلى نهاية للعنف والظلم و"شعبنا يجب أن يحصل على الحماية دون تأخير".

وأوضح منصور، أن يجب أن يكون السلام هدفا مشتركا ليصبح واقعا مشتركا للجميع.

داني دانون مندوب إسرائيل الأمم المتحدة خطة ترامب

