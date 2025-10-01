وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا رئاسيًا جديدًا اليوم يعزز بشكل غير مسبوق التزام الولايات المتحدة بأمن دولة قطر وسيادتها، ويصنف أي اعتداء عليها كتهديد مباشر لأمن ومصالح واشنطن.

وجاء في نص القرار أن أي هجوم مسلح على أراضي قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية سيُعتبر تهديدًا للسلم والأمن القومي الأمريكي، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات المشروعة والمناسبة للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر في حال وقوع أي اعتداء.

وأوضح البيت الأبيض أن وزير الدفاع بيث هيجثيث سيتولى بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير الاستخبارات الوطنية، وضع خطط طوارئ مشتركة مع الدوحة لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي، فيما سيواصل وزير الخارجية تجديد هذا الضمان بشكل دوري والتعاون مع الحلفاء لتقديم الدعم المكمل.

كما شدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة وقطر ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة ومصالح استراتيجية مشتركة، فضلاً عن الشراكة القوية بين القوات المسلحة للبلدين، مؤكداً استمرار التنسيق الدبلوماسي مع الدوحة للمساهمة في حل النزاعات الإقليمية والدولية، اعترافًا بدورها البارز في الوساطة.