إعلان

وزير دفاع الاحتلال يهدد سكان غزة ويؤكد: "مستعدون لكل الاحتمالات"

كتب : مصراوي

03:11 م 01/10/2025

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الفلسطينيين الذين سيتبقون في مدينة غزة، معتبرا أن من يبقى "سيُصنف مقاتلا أو مؤيدا للإرهاب"، وفق تعبيره، وسط صعوبات يواجهها السكان الراغبين في مغادرة المدينة فضلا عن عدم استطاعة عدد كبير منهم النزوح لتكلفته المادية المرتفعة.

وأضاف كاتس في تصريحات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل الاحتمالات وعازم على مواصلة عملياته حتى إعادة كل المخطوفين وتفكيك سلاح حماس، بحسب تعبيره.

وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، أكدت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 51 شهيدا و180 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 66 ألفا و148 شهيدا و168 ألفا و716 مصابا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة